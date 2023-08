Troben substàncies químiques nocives en productes d'higiene menstrual

Es tracta dels 'químics eterns', una sèrie de substàncies que s'han relacionat amb diversos problemes greus de salut

Concentracions altes en alguns casos

Riscos desconeguts

Existeix una sèrie de substàncies anomenades col·loquialment 'químics eterns' pel llarg temps que els porta descompondre's de manera natural; a més, disposem d'àmplies evidències que aquest tipus de productes estan relacionats amb potencials problemes de salut greus com ara càncer, mal renal i hepàtic, malaltia cardiovascular, obesitat, diabetis i disfunció immune.Per desgràcia, moltes d'aquestes substàncies es troben presents en alguns productes d'ús quotidià. Per exemple, una nova recerca presentada en la Convenció de tardor de la American Chemical Society i reportada en el portal de notícies sobre salut Medical News Today les ha detectat en alguns objectes d'higiene menstrual.Concretament, els autors van analitzar fins a 100 productes d'higiene menstrual i els seus empaquetats en cerca de compostos fluorats, un indicador de la presència de les substàncies nocives conegudes com perfluoroalquilos i polifluoroalquilos.Aquests productes incloïen tampons, compreses, roba interior menstrual i copes menstruals. Els investigadors van assenyalar, a més, que les etiquetes no solen incloure informació sobre els components, amb el que els consumidors desconeixen quines substàncies poden ser presents en aquests productes.Més específicament, aquest mètode va detectar la presència de polifluoroalquilos en els empaquetats d'alguns productes, com a compreses i tampons, i en les capes exteriors d'algunes peces de roba interior menstrual. En alguns casos, les concentracions d'aquestes substàncies eren elevades.Encara que aquest tipus de troballes resulta preocupant, especialment tenint en compte l'evidència que ha lligat els químics eterns amb diferents problemes greus de salut, cal apuntar que els riscos exactes són encara desconeguts. Per exemple, ara com ara es desconeix fins quin punt aquestes substàncies són capaces de passar des dels materials en els quals estan freqüents cap a l'interior de l'organisme a través de barreres com la pell.Sigui com sigui, i tenint en compte les implicacions per a la salut i el medi ambient, aquest tipus de recerques aporten cada vegada major volum d'evidència científica en favor d'una major vigilància de la presència d'aquestes substàncies en productes manufacturats industrialment, que en molts casos s'usen de manera habitual o que poden implicar l'entrada de químics eterns a l'entorn.