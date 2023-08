Lleida: Denunciat penalment un conductor per circular a 185 km/h en un tram limitat a 90

Un radar va enxampar l'home a la carretera L-310, al terme de Plans de Sió

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment un home, de 31 anys, per conduir un vehicle a una velocitat penalment punible. Els fets van passar diumenge durant control preventiu de velocitat que la policia havia muntat al punt quilomètric 10'8, de la carretera L-310, al terme municipal de Plans de Sió (Segarra).A les 16.21 hores, van detectar un turisme que circulava a 185 quilòmetres per hora en un tram de via on la velocitat màxima permesa és 90 km/h. Els agents de trànsit van aturar-lo i van denunciar el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer dimarts davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.