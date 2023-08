La mare de Rubiales es tanca en una església i inicia una vaga de fam

El president de la RFEF està suspès temporalment pel petó que va donar a Jenni Hermoso

Actualitzada 28/08/2023 a les 13:09

Ángeles Béjar, la mare de Luis Rubiales, president de la Real Federación Española de Fútbol suspès temporalment, s'ha tancat aquest matí a l'església de la Divina Pastora de Motril i s'ha declarat en vaga de fam fins que es trobi una solució a la «cacera, inhumana i sagnant que», ha dit, «estan fent amb el meu fill amb una cosa que no es mereix».El tancament a l'església del barri de Capuchinos de Motril es farà «de manera indefinida, dia i nit» fins que es faci justícia amb el seu fill, segons ha dit a EFE la mare de Rubiales, al qual aquest dissabte va suspendre de tota activitat la FIFA després de la polèmica del petó a la boca a la jugadora de la selecció de futbol Jenni Hermoso.La dona s'ha quedat a l'interior de la parròquia amb la seva germana una vegada ha marxat el rector de l'església.La mare de Luis Rubiales li ha demanat a Jenni Hermoso que «digui la veritat» i «mantingui la versió que va tenir al principi dels fets».Considera que no existeix abús sexual «en existir consentiment per totes dues parts, com queda demostrat a les imatges», i es pregunta «per què s'estan acarnissant amb ell» i què «hi ha darrere de tota aquesta història», ja que el seu fill «és incapaç de fer-li mal a ningú».Com a mare, demana comprensió a tothom perquè aquesta situació li pot ocórrer a qualsevol persona, ha afirmat.