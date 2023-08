La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre diligències davant les denúncies contra Rubiales

Informarà a Hermoso dels seus drets com a víctima per si vol formalitzar una denúncia

Actualitzada 28/08/2023 a les 16:09

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències davant les denúncies rebudes contra Luis Rubiales pel petó a la boca a Jennifer Hermoso durant el Mundial de Futbol Femení. En un decret, la fiscalia constata que és precís determinar «la transcendència jurídica» de les manifestacions d'Hermoso en què assegura que el petó no va ser consentit. Per això, i davant les denúncies rebudes, la fiscalia comunica que ha obert diligències d'investigació preprocessals per investigar els fets que «podrien ser constitutius d'un delicte d'agressió sexual». També acorda dirigir-se a Hermoso per informar-la dels seus drets com a víctima d'un presumpte delicte d'agressió sexual per si decideix formalitzar una denúncia.Concretament, acorda donar-li la possibilitat que, en un termini de 15 dies, es posi en contacte amb la fiscalia.La fiscal que subscriu el decret destaca que a la vista de les declaracions d'Hermoso l'acte no va ser consentit i per això veu precís investigar els fets. Amb tot, es tracta d'una fase preprocessal i, per tant, encara no s'ha iniciat el procés judicial.En el document també es recorda que segons el Codi Penal per procedir pels delictes d'agressió, assetjament o abusos sexuals cal una denúncia de la persona agreujada, del seu representant legal o bé una querella del Ministeri Fiscal.Les diligències s'obren després que divendres passat la Fiscalia General de l'Estat remetés a l'Audiència Nacional quatre denúncies contra Rubiales pel petó forçat a Hermoso. Les denúncies són tant de ciutadans, com de particulars com d'una associació contra la corrupció.