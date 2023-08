La cosina de Rubiales ataca Jenni Hermoso: «Que digui la veritat, ha canviat tres vegades la seva declaració»

«La seva mare, que és molt creient, s'ha refugiat en Déu. S'ha posat en vaga de fam i no vol sortir de l'església», ha explicat

Actualitzada 28/08/2023 a les 19:06

Vanessa Ruiz Béjar, cosina de Luis Rubiales, va sortir en defensa de l'ara inhabilitat president de la RFEF, del qual va assegurar que és una gran persona, i va atacar durament Jennifer Hermoso, a la qual va acusar d'haver canviat d'opinió en diverses ocasions. «Hi ha un assetjament i enderrocament que no és just. La seva mare, que és una persona molt creient, s'ha refugiat en Déu. S'ha posat en vaga de fam i no vol sortir de l'església», va explicar sobre el tancament de la mare de Rubiales.«La seva família estem patint moltíssim per ell. No ens sembla just el que està passant. Se li ha jutjat abans d'hora. No ens sembla normal, volem que ens deixin en pau», va afegir Vanessa Ruiz sobre la situació per la qual està travessant l'inhabilitat president de la Federació Espanyola de Futbol.La familiar no només va defensar al seu cosí, sinó que també va atacar Jennifer Hermoso. «Les declaracions parlen per sí soles. Hi ha vídeos, hi ha àudios. Volem que Jenni digui la veritat. Que perquè ha canviat tres vegades la seva declaració», va afirmar. «La seva família està patint moltíssim hem hagut de marxar de les nostres cases. No paren d'assetjar-nos, no és just. Volem que ens deixin en pau i que es faci justícia», va afegir.Vanessa Ruiz va tornar a atacar Jennifer Hermoso. «Que aquesta dona digui la veritat. Jenni, volem que diguis la veritat», va afirmar. «Si aquesta dona de veritat se sentia assetjada en el primer moment, que hagués anat on havia d'anar, no haver canviat la seva versió tres vegades», va afegir.