Evacuats els tres excursionistes del refugi de Certascan per la millora de les condicions meteorològiques

Actualitzada 28/08/2023 a les 15:43

Els Bombers de la Generalitat han evacuat ja amb l'helicòpter de rescat les tres persones que diumenge van rescatar a Lladorre (Pallars Sobirà), dues d'elles amb signes d'hipotèrmia greu, mentre feien la ruta de la Porta del Cel. La meteorologia a la zona ha impedit durant el matí l'enlairament dels mitjans aeris per fer l'evacuació amb seguretat. Finalment, a les 12.48 hores un helicòpter de rescat, que s'ha enlairat des de la Seu d'Urgell, ha pogut evacuar i traslladar els excursionistes a Tírvia, on els esperava una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) que els ha dut amb pronòstic lleu a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp.Aquest diumenge els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un grup de tres persones resseguint la ruta de la Porta del Cel, que transcorre entre el Pirineu català (Pallars Sobirà) i el francès (Ariege), que havien tingut problemes pel mal temps a la zona de Certascan, amb precipitacions, vent i boira, acompanyades d'una forta baixada de temperatures (a la cota 3.000 estaven al voltant dels zero graus).Un dels components del grup es va poder separar i avisar al guarda del refugi de Certascan, que va alertar als serveis d'emergència a les 14.31 hores. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar un helicòpter amb efectius del GRAE de la Seu d'Urgell i metge de rescat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Les males condicions meteorològiques de la zona, però, no van permetre l'aproximació de l'aparell i van haver de descarregar el personal a uns 2.000 metres d'altitud, gairebé a uns 200 metres per sota del refugi. Des d'allà els efectius van fer l'aproximació per terra fins al lloc on es trobava el ferit. El van dur fins al refugi on el van assistir i presentava signes greus d'hipotèrmia, arribant a perdre la consciència.Per donar suport en la recerca i el rescat de les altres dues persones, els Bombers van activar dos helicòpters més per traslladar personal a la zona, un amb efectius del GRAE d'Olot i l'altre amb personal del GRAE de la base de Cerdanyola del Vallès. A més, també s'hi van desplaçar per terra sis dotacions amb efectius del GRAE de Valls, així com personal dels parcs de la Pobla de Segur, Ribera de Cardós, Sort i Tremp. En total, entre ahir i avui han participat al rescat un total de 49 efectius.A les 16.45 hores de diumenge, els efectius del GRAE de la Seu van localitzar les dues persones que faltaven a uns 2.600 metres d'altitud. Una d'elles presentava signes greus d'hipotèrmia. L'altra, que podia valdre's per si mateixa, va anar baixant caminant fins al refugi acompanyada per un GRAE, i que se la va valorar com a ferida lleu.Mentrestant la resta de personal GRAE, que també estava pujant caminant, va arribar al lloc del ferit junt amb el metge. Com que les condicions havien empitjorat i va ser impossible la maniobra de rescat amb l'helicòpter, van baixar el ferit amb llitera fins al refugi on va arribar-hi a les 20.45 hores.Fins aquest matí, les dues persones que presentaven una hipotèrmia greu han evolucionat favorablement, estaven estables i han estat monitoritzades en tot moment al refugi pel metge del SEM i els membres del GRAE (Grup d'Actuacions Especials), i avui ja han estat avaluades pel SEM com a ferides lleu.Així mateix, des del GRAE s'han posat en contacte aquest dilluns amb els responsables dels refugis de muntanya per tal de fer seguiment d'aquelles persones que havien reservat pernoctar-hi i no hi han arribat a fer-hi nit. Per ara, la gran majoria de casos que han rebut durant el dia d'avui han estat catalogats com a falsa alarma, ja que han contactat amb els diversos grups que finalment no han fet la ruta degut al mal temps, però no havien cancel·lat la reserva.