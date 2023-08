Donar-se cops de cap contra un mur, la nova manera de celebrar les festes de Bilbao que s'ha viralitzat a xarxes

Les imatges han generat opinions de tota mena entre els internautes

Les festes d'Aste Nagusia, a Bilbao, han arrencat aquest cap de setmana i s'han viralitzat ràpidament a les xarxes socials després que es compartís un vídeo a Twitter en el qual un grup de joves les celebren d'una 'peculiar' forma.Els nois, amb una suposada intenció de demostrar la seva força i aparentment sota els efectes de l'alcohol, van passant un a un xocant els seus caps contra un mur metàl·lic situat enmig del carrer. Mentre uns quants duen a terme el 'ritual', uns altres els envolten en un cercle mentre els animen a continuar fent-lo.Els espectadors es mostren més eufòrics quan els participants aconsegueixen deformar el mobiliari contra el qual estampen els seus caps. Alguns d'ells semblen atordits just després del cop.Les imatges han provocat la reacció de molts internautes, encara que no tots s'ho han pres de la mateixa manera. Mentre que uns han decidit prendre-s'ho amb humor i han ironitzat amb què «els de Bilbao són així». Uns altres s'han sentit sufocats i indignats: «Soc de Bilbao no m'ho recordis, ho he vist», expressava un altre dels internautes.