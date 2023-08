Barcelona: Detenen un lladre que va tornar al lloc dels fets per recuperar el mòbil que s'havia oblidat

El jove va decidir trucar per recuperar-lo i un agent dels Mossos va contestar fent-se passar per un ciutadà

Actualitzada 28/08/2023 a les 18:40

Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor d'un robatori en una botiga de l'Eixample de Barcelona. Segons la policia, el lladre, un jove de 25 anys, duia una arma blanca amb una fulla de 15 centímetres i s'havia endut per la força 700 euros en efectiu i una ampolla de licor.La detenció va tenir lloc el 25 d'agost a dos quarts de dues del migdia quan, minuts després de cometre el robatori amb èxit, l'autor dels fets va adonar-se que s'havia deixat el mòbil a l'establiment. El jove va decidir trucar per recuperar-lo i un agent dels Mossos va contestar fent-se passar per un ciutadà. Van quedar amb ell per retornar-li i quan va arribar va ser detingut amb l'arma i tot el botí. L'home no tenia antecedents.