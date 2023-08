La Universitat Santiago de Cali ha inaugurat una clínica de quatre pisos amb el seu nom

Actualitzada 27/08/2023 a les 18:29

La història

La Universitat Santiago de Cali (USC) va inaugurar aquest dissabte una clínica veterinària i li va fer homenatge a Wilson, el gos pastor belga que va ser clau per a trobar amb vida als quatre nens indígenes que van durar més de 40 dies perduts en les selves del Guaviare, a Colòmbia.La inauguració va comptar amb la presència de Cristian Cuarán, entrenador del gos, i qui es va quedar altres 30 dies en l'espessa selva buscant a l'animaló que mai va ser trobat.«És una obra que busca que el nom de 'Wilson' mai sigui oblidat, que les persones que vegin aquesta placa sàpiguen que va existir un heroi al qual voldrem per sempre», indica Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la USC.El comandant de la Tercera Brigada de l'Exèrcit, el coronel Julio Arturo Pinzón Gutiérrez, va agrair en nom de les Forces Armades a Colòmbia per aquest homenatge que realitza la institució pel caní.«És un orgull que una comunitat acadèmica hagi posat el nom del nostre caní en les seves instal·lacions, acompanyada d'una gran inversió per al benestar dels animals», va precisar el coronel Pinzón.Els menors que van sobreviure a l'accident d'una avió ocorregut el passat 1 de maig van ser la nena de 13 anys Lesly Mukutuy, qui es va encarregar de cuidar durant 40 dies dels seus germans Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 5 anys, i Cristin Neruman Ranoque, una bebè que va complir el seu primer any de vida en la selva amazònica.Els menors van ser trobats en un punt remot entre Caquetá i Guaviare on van ser buscats sense descans durant setmanes per uns 200 militars, entre ells comandos de les Forces Especials de l'Exèrcit, i indígenes de la zona, tots integrats en l'«Operació Esperanza».Els menors viatjaven en una aeronau Cessna 206, operat per la companyia Avianline Charter's, que es va accidentar aparentment per una falla mecànica i on van morir tots els adults: la mare dels nens, el pilot i un líder indígena.