Un estudi alerta que les palletes de paper contenen «químics permanents tòxics» que podrien provocar problemes de salut

Actualitzada 27/08/2023 a les 18:32

Les palletes de paper es van imposar sobre les que estaven elaborades amb plàstic per qüestions mediambientals, ja que aquestes últimes perjudicaven el planeta en gran manera. No obstant això, l'aposta ecològica podria no haver estat la millor opció: un nou estudi assenyala que les palletes de paper poden afectar la salut.L'estudi, dut a terme per investigadors de la Universitat d'Anvers (Bèlgica) i publicat en la revista Food Additives and Contaminants, posa de manifest que el 90% de les palletes de paper contenen «químics permanents», és a dir, compostos que a penes es descomponen i poden acumular-se en l'organisme.Així, els científics van descobrir que la gran majoria d'aquests utensilis ecològics a Europa contenen PFAS (substàncies poli i perfluoroalquilas), resultat que s'uneix a una altra recerca estatunidenca de 2021 que va concloure que les PFAS eren presents en palletes d'origen vegetal.'Forever Chemicals' és el nom amb el qual es coneix a aquesta classe de més de 12.000 substàncies químiques anomenades poli i perfluoroalquilas (PFAS, per les seves sigles en anglès), les quals no es descomponen en el medi ambient ni en el cos humà.Els membres de l'estudi van provar 39 marques diferents de palletes fetes de paper, vidre, bambú, acer inoxidable i plàstic, i les van analitzar a la recerca de 29 compostos PFAS diferents. D'aquesta manera van trobar que la majoria de les marques (el 69%) contenien PFAS de fins a 18 tipus diferents.A més, els químics també es van detectar en el 90% de les marques analitzades, encara que en concentracions molt variables. L'àcid perfluorooctanoic (PFOA) va ser el més detectat, compost relacionat amb el colesterol alt, una resposta immune reduïda, malalties de la tiroides i un increment del càncer de ronyó i testicle.«Les palletes fetes de materials vegetals, com a paper i bambú, sovint s'anuncien com més sostenibles i ecològiques que les fetes de plàstic. No obstant això, la presència de PFAS en aquestes palletes significa que això no és necessàriament cert. Petites quantitats de PFAS, encara que no són nocives en si mateixes, poden augmentar la càrrega química ja present en el cos», indica Thimo Groffen, autor de l'estudi.