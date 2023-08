Subhasten un formatge de Cabrales per 30.000 euros

Te el Guinnes World Rècords de formatge més car del món enguany

Actualitzada 27/08/2023 a les 16:20

El millor Cabrales de l'any ha estat subhastat aquest diumenge per 30.000 euros, una xifra mai aconseguida en les 51 edicions que se celebra el certamen dedicat al formatge més reconegut d'Astúries i que durant mesos madura en coves dels Picos d'Europa.Amb el preu pagat pel restaurant Nafrar de Colloto, d'Oviedo, el Cabrales no tindrà problemes per a mantenir-se en el Guinnes World Rècords com el formatge més car de quants s'han subhastat en el món enguany.Aquesta coneguda varietat de formatge asturià està en possessió d'aquest rècord des de 2018, encara que en aquesta subhasta s'ha vist superat en 9.500 euros el màxim fins ara pagat en la tradicional licitació que l'últim diumenge d'agost es duu a terme en Arenas de Cabrales.En aquesta ocasió, ha estat un peça elaborada per la formatgeria Los Puertos, de Poo de Cabrales, la que seleccionada pel jurat com la millor dels quinze productors que van participar en el concurs i que va ser objecte de la posterior subhasta.La licitació per fer-se amb aquest formatge va començar passades les 14.00 hores amb la participació de nou establiments hostalers d'Astúries i Madrid, entre els quals es trobava el Nafrar de Colloto, que ja es va fer amb el Millor Formatge Cabrales de les tres últimes edicions.En 2018, aquest restaurant va pagar 14.300 euros per la peça guanyadora del concurs i es va fer amb el primer Guinness World Rècord al formatge més car del món en subhasta, xifra que un any més tard va batre de nou en pagar 20.500 euros, fins avui, el sostre de la subhasta.L'any passat, després de dos anys de pandèmia en els quals no es va celebrar el certamen, el Nafrar de Colloto va desemborsar 17.000 euros per la peça guanyadora, quantitat que avui superat en 13.000, en oferir finalment 30.000 euros.El Cabrales és un formatge natural elaborat artesanalment amb llet crua de vaca o mescla de dues o tres classes -vaca ovella i cabra- que es madura en coves naturals dels Pics d'Europa entre dos i quatre mesos en unes condicions d'humitat que afavoreixen el desenvolupament de floridures del tipus penicillium, que li aporta les seves característiques vetes i taques de color blau verdós.El sabor és lleument picant, més acusat quan està elaborat amb llet de cabra i ovella pura o en mescla procedent de ramaderies registrades de la zona de producció, el consell de Cabrales i tres localitats del veí municipi de Peñamellera Alta, en ple parc nacional de Picos.El Cabrales es troba emparat per la Denominació d'Origen Protegida (DOP) des de 1981 i és el més internacional i conegut dels més de 300 referències formatgeres que hi ha a Astúries, una de les regions europees amb més varietat de formatges.Amb un preu mitjà de dotze euros el quilo per als productors, l'any passat els 22 productors acollits a la DOP van comercialitzar 353.204 quilos de Cabrales i cada any són més els que es venen fora d'EspanyaEl passat exercici es van vendre 66.226 quilos en països de la Unió Europea, una xifra molt superior a la de 2021, quan es van exportar 45.152, i fora del continent es van comercialitzar 22.075 quilos, segons dades que ha aportat avui el conseller asturià de Medi rural i Política Agrària, Marcelino Marcos.En aquesta edició del Certamen del Formatge de Cabrales, quinze formatgeries han posat a la venda uns 1.500 quilos a un preu d'entre 28 i 40 euros el quilo d'una jornada en la qual el temps no ha acompanyat, encara que no ha impedit la presència de centenars de visitants que han participat d'una jornada festiva en el cor dels Picos d'Europa.Aquest certamen formatger, un dels més antics d'Espanya amb més de mig segle a la seva esquena, se celebra cada any l'últim diumenge d'agost amb un programa complementari que inclou un festival folklòric, bandes de gaites o bitlles.