Rescaten sa i estalvi el conductor d'un cotxe que ha estat arrossegat per la riera de Vilassar

Els Bombers han rebut aquest diumenge una seixantena d'avisos relacionats amb les tempestes

Actualitzada 27/08/2023 a les 11:51

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al matí el conductor d'un cotxe que ha estat arrossegat per la crescuda de la riera de Vilassar, a Vilassar de Mar (Maresme). L'avís del succés s'ha rebut a les 08.35 hores a l'alçada de la Ronda de Vilassar amb el carrer de Maria Vidal. El vehicle ha quedat encallat sota un pont i els efectius d'emergències han pogut treure l'ocupant –un home de 75 anys- sa i estalvi. Els Bombers han rebut aquest diumenge una seixantena d'avisos relacionats amb les fortes tempestes, la majoria concentrats al Maresme, per filtracions i acumulacions d'aigua o desperfectes en edificis. Destaquen registres com els 67 litres al Masnou, els 46 litres a Canet de Mar o els 40 litres a Cabrera de Mar.El telèfon d'emergències 112 ha rebut 663 trucades en 48 hores pel temporal de pluja. La majoria de trucades s'han rebut del Baix Llobregat (135), Montsià (138), Barcelonès (103) i Maresme (76). De fet, ahir dissabte a la tarda una tempesta acompanyada de pedra de grans dimensions va causar danys a vehicles i habitatges a la Sénia. Les pedres caigudes, segons van documentar diversos testimonis, tenien la mida aproximada d'ous de gallina. Segons va confirmar la policia local, l'episodi va deixar afectats nombrosos cotxes estacionats a la via pública, així com vidres d'habitatges i canonades. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat.