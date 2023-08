L'RFEF convoca reunió extraordinària dilluns per avaluar la situació després que Rubiales hagi estat suspès

Es reunirà la Comissió de Presidents de Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorials

Actualitzada 27/08/2023 a les 13:18

Pedro Rocha, que ha assumit el càrrec de president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha donat les instruccions per convocar una reunió extraordinària i urgent aquest dilluns per avaluar la situació després que Luis Rubiales hagi estat suspès provisionalment per la FIFA aquest dissabte al migdia. En concret, es reunirà la Comissió de Presidents de Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorials. L'ordre del dia té dos punts: els precs i preguntes i l'anàlisi i avaluació de la situació actual i «avaluació de les decisions o actuacions a adoptar».La federació va emetre dissabte un nou comunicat carregant contra la jugadora Jennifer Hermoso però a mitja tarda el va esborrar de la seva pàgina web. En ell deia que Hermoso tergiversava la realitat i havia estat «abduïda» pel sindicat FUTPRO.