Feijóo admet que no han gestionat bé els acords amb Vox després del 28-M

El popular nega que l'amnistia sigui constitucional i circumscriu el diàleg amb JxCat a la carta magna

Actualitzada 27/08/2023 a les 11:37

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut aquest diumenge en una entrevista al diari 'El Mundo' que no han gestionat bé els acords amb Vox després del 28-M. Aquest és un dels motius, ha dit, que expliquen per què el PP no va complir el 23-J amb les seves expectatives electorals. «Els acords postelectorals amb Vox no han estat ben gestionats. I crec que el PSOE ha utilitzat algunes manifestacions de Vox, que no comparteixo, sobre tornar a aplicar el 155 a Catalunya o sobre la violència masclista», ha argumentat. D'altra banda, Feijóo ha negat que l'amnistia sigui constitucional, i ha circumscrit qualsevol diàleg amb JxCat a la carta magna.«És evident que no hem complert el 100% de les nostres expectatives», ha reconegut Feijóo, que ha situat quatre motius. A més de la gestió dels pactes amb Vox, ha situat també l'increment de les pensions, que ha tingut rèdit electoral; les dones, que s'han mobilitzat a favor del PSOE pel discurs de Vox, i un excés de confiança de la majoria de cases demoscòpiques.Feijóo ha opinat que si ell estigués disposat a «cedir el que Pedro Sánchez cedirà» el president seria ell. El popular ha assegurat que no cedirà la Constitució. En aquest sentit, ha assegurat que el que oferirà a JxCat, justament, és «escoltar les seves reivindicacions, dintre del respecte a la Constitució». «Reitero que em reuniré amb els grups que vulguin parlar de la Constitució a sobre de la taula. La Constitució i la sobirania nacional jo no les entregaré. Però si hi ha coses que són constitucionals, estem disposats a veure-les», ha indicat.En aquest punt, ha assegurat que no coneix a ningú que digui que l'amnistia cap a dintre de la Constitució.Feijóo ha opinat que la gran solució per al país seria una un govern de grans consensos, sostingut pels diputats de PP i PSOE. Fins i tot s'ha obert a incloure socialistes al govern. «Jo no posaré límits als acords constitucionals. Intentaré arribar a acords constitucionals amb partits constitucionals», ha dit.Pel que fa a Vox, ha assegurat que no té cap problema a dir que és un partit «a la dreta de la dreta», i ha advertit que mentre el PSOE segueixi governant amb l'independentisme, «és un bon caldo de cultiu perquè existeixin partits» com Vox.Sobre l'ús de les llengües cooficials a les Corts, ha opinat que cal primer concretar al Senat i després veure què es pot fer al Congrés «en determinats debats o en determinats supòsits».«Què passaria si jo el discurs de investidura el faig en gallec? El senyor Sánchez no l'entendria», ha argumentat. Al seu parer, aquest assumpte és una «cortina de fum sobre el que en aquest moment el PSOE està negociant amb l'independentisme», igual que les llengües cooficials al Parlament Europeu.