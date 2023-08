El PSOE retreu a Feijóo «pura hipocresia» per voler parlar amb l'independentisme i veu una «crisi interna» al PP

Montero critica el líder popular per no haver condemnat el comportament de Rubiales

Actualitzada 27/08/2023 a les 19:14

La ministra en funcions d'Hisenda i diputada del PSOE al Congrés, María Jesús Montero, ha acusat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «pura hipocresia» per obrir la porta a la possibilitat de negociar la seva investidura amb formacions independentistes com Junts. En un vídeo difós a les xarxes aquest diumenge, Montero ha recriminat al líder popular que «un dia diu que hi parlarà i el següent diu que no en funció de qui vol acontentar». Per a la dirigent socialista, Feijóo té una «crisi interna dins del seu partit» i el seu debat d'investidura només «vol guanyar temps».També ha retret a l'expresident gallec que no hagi condemnat el comportament del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Manuel Rubiales, suspès per la FIFA després d'haver fet un petó a la boca a la jugadora Jennifer Hermoso i d'haver-se agafat els genitals en públic per celebrar la victòria de la selecció espanyola femenina al mundial de futbol. «Seria bo que Feijóo condemnés l'actitud del senyor Rubiales», ha demanat Montero, que ha vinculat el silenci del líder del PP a «l'aliança» de la formació amb Vox.