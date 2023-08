Alejandro Fernández discrepa de Feijóo: «Que algú em digui de què s'ha de parlar amb Junts»

El líder del PPC rebutja el diàleg «amb tothom» que ha proclamat Feijóo

Actualitzada 27/08/2023 a les 17:12

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha reafirmat aquest diumenge que el seu partit no hauria de dialogar amb Junts en el marc de les negociacions per intentar investir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, president del govern espanyol. «Junts sí és el meu rival», ha publicat Fernández a les xarxes, on ha demanat que algú li aclareixi «de què s'ha de parlar amb ells». A més, ha retret a Junts que és un partit «la tesi essencial del qual és que Espanya és una dictadura dirigida per un rei feixista».El clam del dirigent dels populars catalans arriba després que Feijóo hagi dit en un acte a Galícia que pretén dialogar «amb tothom qui vulgui fer-ho». «Parlar sí, però sense xantatges ni subhastes. Ni tampoc sotmetre'm al que volen les minories», ha afegit. Les darreres setmanes hi ha hagut polèmica dins del PP per si calia incloure Junts en la ronda de contactes que els populars començaran aquest dilluns de cara al debat d'investidura de Feijóo.