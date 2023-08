Unten amb excrements a una política de la ultradreta alemanya al carrer

Va tenir lloc durant un acte a la localitat de Daun, a l'oest del país

La diputada Beatrix von Storch, de la ultradretana Alternativa per Alemanya (AfD), ha estat víctima d'un atac amb excrements, segons ha informat aquest dissabte la policia.L'atac va tenir lloc durant un acte en la localitat de Daun (oest d'Alemanya) quan un home es va acostar a la diputada amb el pretext que es volia fer una foto amb ella i després li va untar en el ventre una substància que es presumeix que eren excrements de gos.L'home va ser després tret de l'acte per personal de seguretat i la hi ha obert un sumari penal.La AfD té actualment un alt vol en les enquestes on se li dona més del 20% d'intenció de vot i se li posa en segon lloc, per sota de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i per sobre del Partit Socialdemòcrata (SPD) del canceller Olaf Scholz.