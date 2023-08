Rubiales, a través de la RFEF, diu en un altre comunicat que Jenni Hermoso «menteix» i ha «estat abduïda»

Destaca que «resulta extraordinàriament incomprensible» que la futbolista «que consideri ara les referides anècdotes com un abús en el qual no va mediar consentiment»

La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha emès un nou comunicat en el qual assegura que la jugadora Jenni Hermoso ha mentit en les seves afirmacions contra Luis Rubiales i que ha «estat abduïda pel sindicat FutPro».«Una vegada acreditat per part de la RFEF que la jugadora Jennifer Hermoso mentia en les declaracions que va formular, per mitjà del Sindicat FutPro, hem tingut coneixement d'un nou comunicat - ara sí, de la jugadora - on, en un text clarament preparat per tercers, per a disposar dels elements necessaris per a la suspensió de les funcions del President de la Federació, hem de manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso esmenti en totes les afirmacions que formula en contra del President, com tindrem ocasió d'acreditar en el moment oportú», afirma l'escrit de l'organisme federatiu.En el mateix indica que disposen «de tots els informes pertinents i peritatges que acrediten les afirmacions del President i que exercirem les corresponents accions legals contra totes aquelles persones que estan falsejant la realitat i cometent delictes molt greus».L'RFEF recorda que en les seves declaracions la nit de la final del Mundial davant els mitjans de comunicació, qüestionada pel petó, que havia estat «el moment, l'efusió i del moment, que no hi ha res més enllà, i que es quedarà en una anècdota i ja està, que… la gent… si li vol donar bombo li ho donarà i qui no doncs no», i que «a més va penjar en les xarxes socials un vídeo en el qual ella assenyala que havia autoritzat aquest petó com a mostra d'efusivitat amb un «d'acord».«De tal manera, l'RFEF assenyala que «resulta extraordinàriament incomprensible» que la futbolista «afirmi ara en aquest elaborat comunicat que considera les referides anècdotes com un «abús en el qual no va mediar consentiment», sentint-se «vulnerable i víctima d'una agressió, un acte impulsiu i masclista fora de lloc i sense cap consentiment per part meva».«Les greus contradiccions en el relat inicial de l'esdevingut - que es posen de manifest en l'informe d'integritat - i les greus acusacions abocades per Hermoso des que ha estat abduïda pel Sindicat FutPro ens mouen a preguntar-nos a quins interessos respon el sorprenent canvi en la versió inicial i qualificació dels fets», afegeix l'RFEF.«Els fets són els que són; i, per molts comunicats que es vulguin treure per a tergiversar la realitat, és impossible canviar el que va ocórrer. El petó va ser consentit. El consentiment es presta en el moment amb els condicionants del moment. Després es pot pensar que un s'ha equivocat, però no pot modificar la realitat», finalitza el comunicat federatiu