Protecció activa l'alerta del pla Inuncat per les pluges d'aquest cap de setmana

Els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, especialment durant la matinada

Actualitzada 26/08/2023 a les 16:31

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per les fortes pluges que es preveuen en les properes hores, especialment a la nit i matinada i que poden afectar qualsevol punt de Catalunya. L'alerta està activa des d'aquest migdia i fins el diumenge al vespre. Les pluges podran ser localment d'intensitat forta, acompanyades de tempesta i no es descarta que de fenòmens de temps violent. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. En tot l'episodi, que serà força extens, les acumulacions de precipitació més importants seran d'entre 30 i 60 litres, sobretot a la meitat nord i est, si bé localment és possible que se superin els 100 litres a punts del litoral i prelitoral central, al terç nord-est i al nord-oest.



El Govern recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l'aire lliure.Cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen intensitats i acumulacions més importants.