El seleccionador nacional, Luis de la Fuente censura «sense pal·liatius» a Rubiales un dia després d'aplaudir efusivament el seu discurs

En el comunicat, de la Fuente només critica específicament els actes «poc protocolaris durant la celebració»

Actualitzada 26/08/2023 a les 19:33

Luis de la Fuente, tècnic de la selecció espanyola absoluta masculina, ha emès aquesta tarda un comunicat remès a EFE en el qual assegura que censura «in pal·liatius el comportament equivocat i fora de lloc del President de la RFEF», Luis Rubiales, després de la final del Mundial femení d'Austràlia i Nova Zelanda.«Els fets protagonitzats per Luis Rubiales no van respectar el mínim protocol que ha de seguir-se en aquests actes de celebració, i no són edificants ni apropiats per a una persona que estava representant a tot el futbol espanyol. Ell mateix ha reconegut públicament l'impropi del seu comportament», afirma en un escrit signat pel propi tècnic de la selecció nacional.