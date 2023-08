Desarticulen a Barcelona un grup dedicat al robatori a furgonetes de transport de mercaderies

La banda estava especialitza en el robatori de joies i material tecnològic i havia actuat a l'Estat i a Europa

Actualitzada 26/08/2023 a les 19:31

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona quatre membres d'un grup criminal especialitzat en el robatori a furgonetes de repartiment de mercaderies. Els detinguts, assentats a la capital catalana, s'haurien desplaçat a Palma de Mallorca per cometre tres robatoris en vehicles de conegudes empreses de repartiment i haurien obtingut un botí de 10.000 euros. Era un grup itinerant i altament especialitzat que també havia actuat en altres ciutats espanyoles. A Palma s'havien emportat 25.000 euros en material el 2022. També actuaven en altres països europeus com Alemanya, França, Portugal i Suïssa, amb un import estimat dels robatoris de més d'un milió d'euros.Els membres del grup van aprofitar els moments en què els repartidors feien les seves entregues per obrir les furgonetes mitjançant un petit forat realitzat al pany de la porta del darrere. Ho feien en carrers comercials en ple dia però van passar desapercebudes a les víctimes i a possibles testimonis.Després de cometre els robatoris van marxar de Mallorca fins a Barcelona. El grup cometia aquesta robatoris en diferents ciutats de l'Estat almenys des del 2019. A Palma ja havien comès l'any passat diversos robatoris per valor de 25.000 euros. El grup té causes pendents a Alemanya, França, Portugal i Suïssa, on cometien els robatoris amb el mateix mètode.