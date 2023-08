Aquests són els perills per a la salut de mastegar xiclet en excés

Pot ser perjudicial per a la salut

Actualitzada 26/08/2023 a les 19:18

Què passa si t'empasses un xiclet?

El xiclet va patir amb la pandèmia: el seu consum es va enfonsar un 26% en 2020. I és que amb màscara mastegar xiclet es va fer incòmode, a més de que socialitzem menys. Però sembla que els xiclets han recuperat el favor dels espanyols. En el primer trimestre de 2023 el seu consum ha crescut un 34,2%, segons dades de l'Associació Espanyola del Dolç (prodolç).Dents i dolces maridan malament. I no obstant això, els dentistes fomenten l'ús de xiclets, especialment els tipus sense sucre que contenen fluor, que ajuda a protegir les dents dels bacteris. Segons la American Dental Association (ADA), mastegar xiclet sense sucre després dels menjars «augmenta el flux de saliva, que arrossega els aliments i altres deixalles, neutralitza els àcids produïts per bacteris i proporciona substàncies que combaten malalties en tota la boca».El xiclet va sofrir amb la pandèmia: el seu consum es va enfonsar un 26% en 2020. I és que amb mascareta mastegar xiclet es va fer incòmode, a més de que socialitzem menys. Però sembla que els xiclets han recuperat el favor dels espanyols. En el primer trimestre de 2023 el seu consum ha crescut un 34,2%, segons dades de l'Associació Espanyola del Dolç (prodolç).Dents i dolces maridan malament. I no obstant això, els dentistes fomenten l'ús de xiclets, especialment els tipus sense sucre que contenen fluor, que ajuda a protegir les dents dels bacteris. Segons la American Dental Association (ADA), mastegar xiclet sense sucre després dels menjars «augmenta el flux de saliva, que arrossega els aliments i altres deixalles, neutralitza els àcids produïts per bacteris i proporciona substàncies que combaten malalties en tota la boca».Però la goma de mastegar no substitueix al raspall. «No deixi que els xiclets sense sucre substitueixin el raspallat i la seda dental. No és un substitut», assegura l'ADA. Les associacions d'odontòlegs continuen recomanant raspallar-se les dents dues vegades al dia i netejar la placa acumulada una vegada al dia amb fil dental.En qualsevol cas i oblidant el seu possible ús dental, un consum excessiu de xiclet ensucrat pot provocar problemes de salut.D'entrada, no s'han de mastegar durant més de 20 minutos, ja que més temps pot tibar les articulacions sensibles de la mandíbula i provocar dolors i molèsties.Hi ha alguns problemes digestius que es poden veure afectats pel fet de mastegar xiclet. Si ja de per si mateix una persona té digestions pesades, tendència a tenir gasos o acidesa d'estómac, el més recomanable és que no mengi xiclets.En mastegar, l'estómac genera un àcid per a poder digerir els aliments que espera que arribin. Però amb la goma de mastegar no arriba res, de manera que l'àcid generat només pot afectar la mucosa de l'estómac. Aquest efecte podria, si no hi ha altre remei, produir una úlcera.Així que menjar xiclet amb la boca oberta i després dels menjars o comprar xiclets amb sucres augmenta la possibilitat de patir gasos, acidesa, irritació i, fins i tot, diarrees, aquestes últimes provocades pel sorbitol que porten alguns xiclets.El sorbitol acaba sent absorbit per l'intestí podent provocar dolor abdominal, malestar digestiu i diarrea. En grans quantitats, aquesta substància té efecte laxant. Això li sona a molts a pèrdua de pes, i pot ser, però també a pèrdua de nutrients i deshidratació.Els xiclets estan fets de goma, edulcorants, saboritzants i colorants, ingredients que el nostre organisme no és capaç de digerir. Si mastegant xiclet per accident ens ho acabem empassant... no, no es quedarà pegat en l'estómac com crèiem de petits.«Si t'empasses un xiclet, és cert que el cos no pot digerir-lo, però no queda en l'estómac. Es mou relativament intacte a través de l'aparell digestiu i s'elimina amb la femta», assegura la doctora Elizabeth Rajan, de la Clínica Mayo dels EUA.Segons la Fundació Nemours, una organització sense ànim de lucre dels EUA dedicada a millorar la salut dels nens, «en casos excepcionals, empassar una gran quantitat de xiclet, o molts trossos petits durant un període de temps curt, pot produir un bloqueig de l'aparell digestiu». És per això que no deuen coner xiclet els nens menors de 5 anys.