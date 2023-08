Això és el primer que s'oblida si tens alzheimer

La memòria de la persona que la pateix es vagi deteriorant a poc a poc, modificant la manera de comportar-se i fins i tot la manera de relacionar-se amb els altres

Actualitzada 26/08/2023 a les 18:11

Problemes de memòria que fan que el pacient repeteixi amb freqüència preguntes que ja han estat respostes, se li oblidin noms de familiars i el seu entorn pròxim, confon el nom d'alguns objectes o fins i tot pot arribar a perdre's en llocs que abans coneixia perfectament.

Patir canvis en la personalitat com la pèrdua d'interès, augment de la desconfiança cap a altres persones, deliris, augment de l'agressivitat o l'aïllament social.

Dificultat a l'hora de concentrar-se i pensar en conceptes abstractes.

Dificultat per a fer diverses tasques alhora per molt senzilles que siguin.

Problemes a l'hora de dur a terme una rutina que impliqui un ordre d'activitats o passos com per exemple l'elaboració d'una recepta o rentar-se les dents havent dinat.

Empitjorament de la capacitat per a prendre decisions segons el context com la roba segons el temps que faci.

L'alzheimer és el tipus de demència més freqüent i, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), representa entre un 60% i 70% dels casos. Aquest trastorn, que tant preocupa la gent d'Espanya i de la resta del món, es caracteritza per la mort neuronal que s'acaba provocant quan el cervell encongeix.Aquesta malaltia provoca a més que la memòria de la persona que la pateix es vagi deteriorant a poc a poc fins a arribar a afectar el propi pensament, la manera de comportar-se i fins i tot la manera de relacionar-se amb els altres. En definitiva, és un trastorn que avança gradualment i produeix greus canvis en la capacitat de funcionament de les persones.L'alzheimer és una malaltia difícil de detectar de manera primerenca, ja que els primers símptomes poden ser imperceptibles i no fer que ens saltin les alarmes. A l'ésser un trastorn en el qual existeix una pèrdua de memòria que es va donant a poc a poc, el primer que obliden les persones amb alzheimer són els esdeveniments que han viscut fa poc, com a esdeveniments o converses recents.