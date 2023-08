Trump s'entrega a una presó d'Atlanta i surt en libertat sota fiança de 185.000 euros

Està acusat de 13 delictes per haver intentat revertir el resultat de les eleccions presidencials de 2020 a Geòrgia

Actualitzada 25/08/2023 a les 08:58

L'expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) va sortir aquest dijous de la presó d'Atlanta, a Geòrgia, pocs minuts després d'haver ingressat i després d'haver acceptat pagar els 200.000 dòlars (uns 185.210 euros) que els seus advocats van acordar amb la fiscalia.Les autoritats penitenciàries van prendre les empremtes dactilars i una fotografia policial del republicà, acusat de 13 delictes per haver intentat revertir el resultat de les eleccions presidencials de 2020 a Geòrgia.Uns vint minuts després del seu ingrés, Trump va abandonar la presó del comtat de Fulton en un comboi de vehicles blindats escortat pel Servei Secret, que s'encarrega de la seguretat de l'exmandatari.L'expresident havia viatjat a la tarda des de Nova Jersey fins a la capital de Geòrgia per complir amb el mandat de la Justícia, que li va donar de termini fins al divendres per lliurar-se voluntàriament.Aquesta és la quarta imputació penal de Trump, però la primera en què se'l cita en una presó i que se li pren una foto policial. En les tres anteriors, havia comparegut en diferents jutjats per a la lectura de càrrecs.La fiscal de Fulton Fani Willis acusa el republicà de 13 delictes per haver liderat un complot amb 18 aliats per revertir els resultats electorals a Geòrgia, on Trump va perdre per un estret marge contra l'actual president, el demòcrata Joe Biden.El principal delicte que se li imputa a l'estat de Geòrgia és el de violar la llei d'associació delictiva (RICO, en anglès), usada tradicionalment contra de la màfia.També se l'acusa d'haver conspirat perquè unes certes persones es presentessin falsament com a delegats electorals per certificar la victòria de Trump a Geòrgia sabent que en realitat va perdre.De ser declarat culpable de tots els càrrecs, l'expresident republicà podria ser condemnat a fins a 76,5 anys de presó.Una de les principals proves en contra seva és l'enregistrament d'una trucada de gener de 2021 en la que va demanar al secretari d'Estat de Geòrgia, Brad Raffensperger, que li «trobés» 11.780 vots, un més dels que havia aconseguit Biden.Trump considera tots els casos en contra seva una «caça de bruixes», i encara avui continua sostenint la faula que va guanyar les eleccions de 2020.«Ningú ha lluitat tant per la integritat de les eleccions com el president Donald J. Trump. Per això, demà seré arrestat amb orgull a Geòrgia», va declarar el republicà el dimecres en xarxes socials.Almenys 9 dels 19 imputats en aquesta suposada trama mafiosa ja s'han lliurat a la presó de Fulton i han sortit en llibertat després de pagar sengles fiances, inclòs el ex advocat de Trump i ex alcalde novaiorquès Rudy Giuliani.La de Geòrgia és la quarta imputació penal contra Trump, després del cas del suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, el dels documents classificats que es va emportar de la Casa Blanca i el de l'assalt al Capitoli.No obstant això, aquest cas ha cobrat gran rellevància perquè, al ser un procés judicial estatal en lloc de federal, Trump no podria autoindultar-se en cas de recuperar la Presidència en 2025.Trump, gran favorit de les primàries republicanes del pròxim any, no va participar el dimecres en el primer debat de precandidats del partit.