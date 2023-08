Palma: Detinguda una dona per arrencar un tros d'orella d'una mossegada a una altra

La baralla va ocórrer per un motiu de gelosia i el tros amputat va ser remès a l'hospital per a la seva possible reconstrucció

La Policia Nacional a Palma ha detingut una jove, d'origen dominicà, com a presumpta autora d'un delicte de lesions en amputar part d'una orella a una altra dona d'una mossegada després d'una baralla entre ambdues.Segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa aquest divendres, els fets es van produir el dijous a la tarda, sobre les 19.30 hores, en un carrer principal del barri de Son Gotleu, on diversos veïns van telefonar al 091 indicant que s'estava produint una baralla entre dues dones i que una d'elles li havia arrencat part d'una orella a l'altra.Una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional es va personar en el lloc, observant una multitud de persones, algunes d'elles cridant, i veient com una dona s'allunyava del lloc al costat d'un home. Els agents es van aproximar a ella, que va emprendre la fugida a la carrera, sent perseguida per un agent que va aconseguir atrapar-la. La dona va mostrar una forta oposició i va intentar agredir l'agent, fins que finalment va poder contenir-la.Diversos testimonis que van presenciar els fets van informar que les dues dones van iniciar una discussió, pel que sembla motivada per tema de gelosia, començant a agredir-se mútuament fins que una d'elles va mossegar a l'altra a l'orella, arrencant-li un tros d'aquesta. Els agents van trobar el tros d'orella seccionat, el qual van recollir per a remetre'l al centre hospitalari per si fos necessari per a la reconstrucció del pavelló auricular.La víctima no es trobava en el lloc, ja que va acudir pels seus propis mitjans a un centre hospitalari, on van acudir els agents amb el tros d'orella, intervenint els metges per a la reconstrucció de la part amputada. En vista dels fets, els policies van procedir a la detenció de la dona com a presumpta autora d'un delicte de lesions, sent traslladada a un centre mèdic i després a dependències policials.