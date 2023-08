Les jugadores de la selecció espanyola carreguen contra Rubiales: «S'ha acabat»

Putellas i Bonmatí asseguren que la situació és «inacceptable» i mostren el seu suport a Hermoso

Més reaccions dels jugadors

Les jugadores de la selecció espanyola de futbol han carregat en bloc contra el president de la RFEF, Luis Rubiales, per les seves declaracions després del petó forçat a Jennifer Hermoso. Diverses jugadores de l'equip, entre elles Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, s'han pronunciat a les xarxes socials amb el mateix missatge: «S'ha acabat». Les futbolistes han qualificat la situació «d'inacceptable» i totes han mostrat el seu suport a Hermoso: «Estem amb tu, companya». La reacció arriba després que el setembre del 2022 diverses jugadores de la selecció rebutgessin jugar amb l'equip com a mostra de protesta davant el desacord amb la manera de fer de Rubiales i l'entrenador, Jorge Vilda.De fet, María León, jugadora del FC Barcelona i una de les que van renunciar a jugar amb la selecció, s'ha pronunciat sobre tota la polèmica. «No ha fet falta que passi molt de temps per veure que el que s'exigia fa uns mesos no era una simple rebequeria. Les imatges parlen soles», ha escrit en un missatge a les xarxes. En aquesta línia, jugadores de la selecció com Lola Gallardo, que sí va anar al Mundial, han recordat a les que van rebutjar vestir la samarreta de la selecció. «Molt aviat s'ha donat la raó a gent que va haver de renunciar als seus somnis per defensar uns valors i unes condicions dignes i bàsiques», ha escrit Gallardo.La jugadora Carmen Menayo també s'ha referit a la polèmica: «Espero que després d'això ningú es pensi que les set que van decidir no anar a un mundial ho van fer pels seus ideals i valors, no per ser unes capritxoses». I, en la mateixa línia, la jugadora Amaiur Sarriegi ha afirmat que els fets dels últims dies «retraten els problemes que fa uns mesos vam denunciar: un greu problema estructural de masclisme i menyspreu a les futbolistes». Les reaccions a les paraules de Rubiales han començat amb un primer missatge de la jugadora blaugrana Alèxia Putellas en què condemnava les declaracions del màxim càrrec de la RFEF. «És inacceptable, s'ha acabat», escrivia Putellas.Per la seva banda, Aitana Bonmatí, migcampista blaugrana i jugadora de la selecció espanyola, també s'ha sumat a les crítiques per l'actuació i intervenció de Rubiales davant l'assemblea extraordinària de la RFEF. En un missatge a les xarxes socials, Bonmatí ha afirmat: «Hi ha límits que no es poden creuar i això no ho podem tolerar». En paral·lel, la també jugadora del FCB Caroline Graham Hansen també ha condemnat les paraules de Rubiales: «Tot això són mentides. Tots vam veure el que realment va passar», ha dit en una piulada. D'altres jugadores de la selecció com Cata Coll, Mariona Caldentey, Alba Redondo, Ona Batlle, Athenea del Castillo, i Irene Paredes també s'han sumat a la condemna via xarxes socials. Els missatges de les jugadores han anat acompanyats d'una mostra de suport a Jennifer Hermoso: «Estem amb tu, companya».El capità del primer equip del Barça, Sergi Roberto, també s'ha sumat a la condemna i ha enviat el seu suport a les jugadores. «Estem amb vosaltres!», ha escrit en un missatge a les xarxes. D'altra banda, el jugador del Real Betis, Borja Iglesias, ha anunciat que no tornarà a vestir la samarreta de la selecció espanyola de futbol «fins que les coses canviïn i aquest tipus d'actes no quedin impunes». En un missatge a les xarxes socials, Iglesias ha afirmat que se sent «trist i decebut»: «Com a futbolista i com a persona no em sento representat pel que ha passat avui a la Ciutat de Futbol de Las Rozas». En el text, el futbolista també ha lamentat que «es continuï pressionant i posant el focus sobre una companya» i ha justificat la decisió de penjar la samarreta «per un futbol més just, humà i decent».