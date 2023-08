La demarcació de Tarragona supera els 40 graus durant cinc dies seguits

L'Observatori de l'Ebre registra 43,6 graus, rècord absolut dels seus 118 anys de dades

Actualitzada 25/08/2023 a les 18:36

Catalunya ha viscut una setmana de calor excepcionalment intensa, persistent i general entre el divendres 18 i el dijous 24 d'agost. La temperatura màxima ha superat els 40 graus durant 5 dies consecutius a sectors de l'interior i de la Ribera d'Ebre, així com a diversos trams del prelitoral el dimecres 23 d'agost. Va ser el dia que la temperatura va tocar sostre a bona part del país, amb més de 43 graus de màxima a la vall de l'Ebre, i s'ha convertit en el dia amb una temperatura mitjana més alta mesurada al conjunt de Catalunya, superant el 18 de juliol d'enguany i el 28 de juny de 2019. L'Observatori de l'Ebre va registrar 43,6 graus, rècord absolut dels seus 118 anys de dades.El 18 de juliol d'enguany o el 28 i 29 de juny del 2019 van ser dies puntuals amb temperatures màximes més extremes que les d'aquesta setmana a la majoria d'estacions catalanes, motiu pel qual el nombre de rècords ha estat discret. Ara bé, la persistència de l'elevada temperatura, tant diürna com nocturna, converteix aquesta onada de calor en la més intensa que s'ha mesurat a Catalunya considerant una setmana de durada, sobretot a l'interior. Si s'analitza un període més llarg, l'onada de calor de l'agost de 2003 encara va ser més destacada, sobretot prop de la costa i el prelitoral.Un aspecte molt rellevant de l'onada de calor ha estat l'elevada temperatura nocturna, amb matinades per sobre dels 25 graus a sectors del litoral i prelitoral i en indrets elevats de l'interior. La ciutat de Barcelona ha viscut dues nits amb mínimes de 28 a 30 graus i l'Observatori Fabra ha superat el rècord de temperatura mínima més alta dels seus 110 anys de dades, amb 29,5 graus el dimecres 23.La nit del dimarts 22 al dimecres 23 va ser especialment càlida a la ciutat de Barcelona, amb valors de temperatura mínima entre 28 i 30 ºC. Es van mesurar mínimes de 29,8 ºC a Can Bruixa o 29,1 ºC al Raval, valors extremament elevats, però amb un precedent la nit del 4 al 5 d'agost de 2018, quan Can Bruixa va mesurar 29,9 ºC de mínima i el Raval 29,8 ºC.La majoria de comarques han superat els 40 graus aquesta setmana, excepte algunes pirinenques i litorals. L'ocurrència d'episodis de calor que impliquen màximes per sobre dels 40 graus ha anat clarament en augment a Catalunya. La dècada passada encara es van observar alguns estius sense aquests valors a les estacions de la XEMA (anys 2010, 2013 i 2014), mentre que enguany s'han assolit en 4 episodis diferents.Al llarg d'aquesta onada de calor, entre el diumenge 20 i el dijous 24 d'agost, s'han superat els 40 graus fins a 5 dies consecutius a diverses sectors del pla de Lleida, el pla de Bages, la plana de Vic i la Ribera d'Ebre. I a Seròs, al sud del Segrià, 6 dies comptant que el dissabte 19 ja va mesurar 40 ºC de màxima. Fins ara s'havien observat un màxim de 4 dies consecutius en alguns punts de l'interior, durant les onades de calor de finals de juny del 2019, mitjans d'agost del 2021 i mitjans de juny del 2022.Aquesta onada de calor ha estat el quart episodi de calor destacat de l'estiu del 2023 a Catalunya, que fins ara s'havia caracteritzat per diversos pics de calor molt intensa, però breus. L'11 de juliol ja es van superar els 40 ºC a sectors de Ponent. Una setmana després, el 18 de juliol va ser un dia de calor excepcional a Catalunya que va deixar més de 40 ºC a l'interior i a diversos sectors del prelitoral i registres històrics per sobre dels 45 ºC a punts de l'Alt Empordà, amb 45,1 ºC a Navata o el Pantà de Darnius – Boadella. Ja a l'agost, el dia 10 es van assolir màximes de 40 a 43 ºC a la Vall de l'Ebre.