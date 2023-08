L'home trobat mort dijous a la Rambla de Barcelona era una persona sense llar

El cos no presentava signes de violència i caldrà esperar als resultats de l'autòpsia

L'home que va aparèixer mort dijous a la tarda era una persona sense llar, segons ha informat la fundació Arrels, que es dedica a atendre aquest col·lectiu.El cos no presentava signes de violència ni criminalitat, segons van explicar fonts policials. La Guàrdia Urbana va ser la primera que va arribar al lloc dels fets, una via plena de turistes, i els Mossos d'Esquadra ho van fer posteriorment, després de rebre l'avís a les 14.50 hores.La policia ho tracta com una mort biològica i ara s'està a l'espera de l'autòpsia per saber la causa de la mort de la víctima, d'uns 60 anys. Segons el recompte d'Arrels, ja són 5 persones sense llar les que han mort aquest estiu a Barcelona, aquesta última en plena onada de calor.