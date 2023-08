Entra en vigor la nova llei europea de Serveis Digitals que regularà gegants com Google, Meta o Netflix

La normativa comunitària busca combatre l'intercanvi de continguts il·legals o la difusió de desinformació

L'entrada en vigor a partir d'aquest divendres de la nova llei europea de Serveis Digitals marcarà nous límits a gegants d'internet com Google, Meta, Tik Tok, Netflix o qualsevol web o plataforma amb més de 45 milions d'usuaris al continent. La normativa comunitària busca combatre de soca-rel fenòmens en auge com la desinformació o l'intercanvi de productes o continguts il·legals a internet. «Estem portant els nostres valors europeus al món digital», ha ressaltat a les xarxes socials la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen abans de destacar que només amb l'aplicació de lleis «estrictes» sobre transparència i responsabilitat en companyies digitals es pot protegir la societat i la democràcia.Tal com destaca l'executiu comunitari, la Llei de Serveis Digitals (DSA) i la Llei del Mercat Digital (DMA) formaran un conjunt únic de normes que s'aplicarà a tota la Unió amb dues metes: crear un espai digital «més segur» i establir unes condicions de competència «equitatives». De fet, s'espera que la nova normativa permeti protegir millor els drets fonamentals dels usuaris d'internet i, de retruc, fomentar la innovació, el creixement i la competitivitat, tant al mercat únic europeu com a escala mundial.«Avui, la llei de Serveis Digitals es fa aplicable legalment per a les grans plataformes en línia i els motors de cerca. Aquestes plataformes sistèmiques tenen un paper molt important en la nostra vida quotidiana, així que era hora que la UE establís les nostres pròpies regles», ha destacat per la seva banda l'eurocomissari de Mercat Interior, Thierry Breton.Des de la Comissió Europea s'apunta que un dels principals reptes que busca resoldre la nova llei és l'intercanvi de béns, serveis i continguts il·legals en línia. També s'espera posar fi al mal ús dels algoritmes que augmenten la propagació de la desinformació.