El vicepresident de la Federació i responsable del futbol femení dimiteix en protesta per la decisió de Rubiales

Rafael del Amo: «El que ha passat és inacceptable»

Actualitzada 25/08/2023 a les 14:54

El vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i president de la Federació Navarresa de Futbol, Rafael del Amo, ha presentat aquest divendres la seva dimissió en protesta per la decisió de Luis Rubiales de no presentar la seva renúncia pel petó forçat a Jennifer Hermoso.Del Amo és també president del Comitè Nacional de Fútbol Femení. En declaracions a TVE, ha explicat que malgrat que deu «moltes coses» a Rubiales, creu que «el que ha passat és inacceptable». «Estem treballant en el tema dels valors, la igualtat i els menors», i «jo no puc estar en un projecte en què no crec, està clar», ha afirmat.