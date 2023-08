El reusenc Sergi Roberto es posiciona en contra de Rubiales: «Estem amb vosaltres!»

El capità del primer equip del Barça també s'ha sumat a la condemna i ha enviat el seu suport a les jugadores

Actualitzada 25/08/2023 a les 17:42

El capità del primer equip del Barça, Sergi Roberto, també s'ha sumat a la condemna i ha enviat el seu suport a les jugadores. «Estem amb vosaltres!», ha escrit en un missatge a les xarxes. D'altra banda, el jugador del Real Betis, Borja Iglesias, ha anunciat que no tornarà a vestir la samarreta de la selecció espanyola de futbol «fins que les coses canviïn i aquest tipus d'actes no quedin impunes».En un missatge a les xarxes socials, Iglesias ha afirmat que se sent «trist i decebut»: «Com a futbolista i com a persona no em sento representat pel que ha passat avui a la Ciutat de Futbol de Las Rozas». En el text, el futbolista també ha lamentat que «es continuï pressionant i posant el focus sobre una companya» i ha justificat la decisió de penjar la samarreta «per un futbol més just, humà i decent».