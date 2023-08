Detingut un passatger per tocar el cul a una hostessa en un vol entre Manchester i Eivissa

L'ara detingut va tocar el cul d'una de les hostesses i va escopir a la sobrecàrrec del vol

Actualitzada 25/08/2023 a les 18:48

La Guàrdia Civil d'Eivissa ha detingut un home de nacionalitat britànica per agredir sexualment a una hostessa en tocar-li el cul en un vol comercial que va sortir des de Manchester a l'illa pitiusa. Els fets van ocórrer aquest dijous quan els agents van ser requerits perquè acudissin a un avió que acabava d'aterrar a l'aeroport d'Eivissa, ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil de Balears.Una vegada a l'aeronau, el comandant va informar als agents que l'ara detingut va tocar el cul d'una de les hostesses i va escopir a la sobrecàrrec del vol, a més de no atendre les instruccions de la tripulació durant la navegació.Així mateix, l'home serà denunciat davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) pel seu comportament. La Guàrdia Civil de l'aeroport d'Eivissa sol·licitarà a la companyia aèria afectada que denegui l'embarcament d'aquesta persona per al vol de retorn al seu país que té reservat.