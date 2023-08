Aitana Bonmatí, sobre Rubiales: «Hi ha límits que no es poden creuar i això no ho podem tolerar»

La jugadora Caroline Graham Hansen també carrega contra el president de la federació

Actualitzada 25/08/2023 a les 15:51

Aitana Bonmatí, migcampista blaugrana i jugadora de la selecció espanyola, s'ha sumat a les crítiques per l'actuació i intervenció del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, davant l'assemblea extraordinària de l'entitat espanyola.En un missatge a les xarxes socials, Bonmatí ha afirmat: «Hi ha límits que no es poden creuar i això no ho podem tolerar». També ha enviat el seu suport a la companya de la selecció Jennifer Hermoso: «Estem amb tu companya». En paral·lel, la també jugadora del FCB Caroline Graham Hansen també ha condemnat les paraules de Rubiales: «Tot això són mentides. Tots vam veure el que realment va passar», ha dit en una piulada.