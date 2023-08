Els Mossos ho tracten com una mort biològica i estan a l'espera de l'autòpsia

Actualitzada 24/08/2023 a les 20:11

Un home mort ha aparegut a la Rambla de Barcelona aquest migdia sense signes de violència ni criminalitat, segons ha avançat 'elcaso.cat' i han confirmat a l'ACN fonts policials.La Guàrdia Urbana ha estat la primera que ha arribat al lloc dels fets, una via plena de turistes, i els Mossos d'Esquadra ho han fet posteriorment, després de rebre l'avís a les 14.50 hores.La policia ho tracta com una mort biològica i ara s'està a l'espera de l'autòpsia per saber la causa de la mort de la víctima, d'uns 60 anys.