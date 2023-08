Troben dues noves espècies de cucs marins en una cova de Mallorca

Investigadors del CEAB registren un tercer poliquet ja registrat

Un nou cuc espagueti

Un grup d'investigadors ha trobat dues noves espècies de cucs marins en una cova de Mallorca allunyada del mar, de difícil accés i sense llum natural. La troballa l'han fet investigadors de la Universitat de Balears (UIB), l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC) i amb la participació del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i el Consiglio Delle Ricerche (CNR).Un dels poliquets descoberts pertany a un gènere també nou, mentre que el segon s'inclou al grup taxonòmic conegut vulgarment com a cucs espagueti. Els científics també han detectat la presència d'un tercer poliquet que ja s'havia conegut però es desconeix com ha arribat fins a la cova. El grup de recerca ha trobat les dues noves espècies en una cova aniquialina de l'illa de Mallorca. Es tracta d'una cavitat aparentment allunyada del mar però plena d'aigua distribuïda en dues capes: una és la que prové de la pluja i la segona és aigua salada i prové per la filtració lenta del mar.La cova és de difícil accés i no té llum natural. Pel seu aïllament hi ha pocs nutrients i l'oxigen queda molt dissolt a l'aigua. Això fa que l'arribada i la supervivència dels organismes sigui molt limitada. Els poliquets viuen sota els sediments de la cova, a 18 metres de profunditat.El primer dels cucs descoberts mesura uns dos centímetres, no té ulls i és pràcticament transparent. Només es pot veure el cervell, que té un pigment vermell molt característic. El dors està cobert d'escates i té dos parells de mandíbules amb forma de bec de lloro. Aquest cuc marí viu entre els sediments tot i que en va sortir i nedar ràpidament amb formes sinuoses quan van arribar els submarinistes.L'anèl·lid descobert està emparentat amb llinatges que habiten en les profunditats abissals del Pacífic i la platafroma continental de l'Antàrtida. Això fa pensar que la presència d'aquest cuc marí es remunta molts anys enrere, quan la configuració dels continents era molt diferent a l'actual.El segon cuc descobert forma part del grup conegut com cucs espagueti, tot i que es tracta d'una espècie nova que no s'havia descrit mai. Mesura uns cinc centímetres però el seu cos és molt tou i s'estira i es contrau de forma significativa. És de color groguenc i podria ser bioluminescent, tot i que aquesta característica es preveu comprovar en noves expedicions a la cova. Aquesta espècie viu en tubs construïts pels propis animals amb els sediments del voltant i normalment només es veuen els nombrosos tentacles que tenen, llargs i prims, a partir dels quals capten l'alimentació.El grup de recerca també ha fet una tercera troballa de menor importància, ja que ha detectat un poliquet dins de la cova que ja està catalogat però sempre en cavitats connectades directament al mar i en ambients semi foscos de zones rocoses. El fet que hi hagi aquesta espècie dins de la zona explorada planteja enigmes com ara la manera en què el poliquet ha accedit a la cova. Una de les possibilitats és que ho fes quan el nivell de l'aigua era molt superior a l'actual. El grup de recerca va començar la descoberta el 2019 amb una primera expedició científica a la cova. Un any després, els investigadors van tornar-hi a fer-hi immersions. A partir d'aquí s'han fet les tasques de recerca pertinents per confirmar els descobriments.