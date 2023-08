Ordenen la retirada de dos coneguts medicaments a Espanya i demanen no utilitzar-los

Els dos medicaments han estat fabricats per B. Braun Medical

Actualitzada 24/08/2023 a les 17:07

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat, en menys de 15 dies, la retirada del mercat de diversos lots de medicaments pel perill que podrien suposar per a la salut. El primer d'ells, una solució injectable: l'Atropina B. Braun 1 mg/ml de 100 ampolles d'1ml (NR: 27535, CN: 635649), corresponent al lot 2112112, que caduca el 29 de febrer de 2024.Aquest medicament s'empra «com a coadjuvant en el tractament de la síndrome de l'intestí irritable (còlon irritable, colitis mucosa i còlon espàstic)». El segon, l'Escopolamina B. Braun 0,5 mg/ml, també una solució injectable de 100 ampolles d'1ml (NR: 64566, CN: 608042), corresponent al lot 2210212, la data de caducitat del qual és el 28 de febrer de 2025. Aquest medicament és utilitzat «com a premedicació en l'anestèsia per a reduir la salivació excessiva i les secrecions del tracte respiratori».L'AEMPS adverteix que la raó de la retirada d'aquests dos medicaments es deu a un defecte detectat en «la realització de l'assaig d'esterilitat», perquè «no compleix amb els requisits establerts en la Farmacopea Europea». No obstant això, el risc és de classe dos -gravetat intermèdia- i no suposa un risc en la vida dels pacients. Tots dos medicaments van ser fabricats per B. Braun Medical, S. a., amb seu en Ronda de los Olivares, Jaén.