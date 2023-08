Detingut per apallissar la seva parella i abandonar-la en una platja de Marbella

La dona presentava un tall al mentó i tenia la roba ensangonada

Actualitzada 24/08/2023 a les 17:42

Un home de 32 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere després de, pel que sembla, donar una pallissa a la seva núvia i abandonar-la semiinconscient en una platja de Marbella (Màlaga), segons han confirmat fonts municipals.Els fets van ocórrer l'11 d'agost sobre les 03.40 hores quan agents de la Policia Local de Marbella es trobaven a l'avinguda Severo Ochoa atenent un accident de trànsit i van observar com des d'un vehicle a gran velocitat una dona, que anava de copilot, demanava ajuda i intentava saltar, segons ha avançat el diari 'Sur'.Els agents es van alertar del succés i del model del vehicle, que es va allunyar en sentit Màlaga cap a la zona de l'arc de Marbella, per la qual cosa diverses patrulles van sortir en la cerca per a la qual també van comptar amb les càmeres de vigilància del trànsit. Així, segons el diari, la patrulla que va arribar al límit de Mijas es va donar la volta i va començar a rastrejar les urbanitzacions pròximes a la costa, observant a la zona de platja del complex Río Real sortir al vehicle, al qual van parar.Els agents van veure al conductor amb la roba ensangonada, les mans inflades i plenes de restes de sang, a més d'observar taques al seient del copilot. Després de ser qüestionat, l'home va dir que la dona era la núvia, que l'havia deixat a la zona de platja i sobre el fet va afegir que «se m'ha anat el cap».La dona va ser trobada semiinconscient en una zona fosca amb hematomes, un tall al mentó i la roba ensangonada. A més, els agents després d'una inspecció van comprovar que havia estat arrossegada des d'un lloc que coincidia amb petjades de pneumàtics, pels signes en la sorra. Fins al lloc es va desplaçar una ambulància per a atendre la dona. L'home, espanyol de 32 anys, va ser detingut; a més, sancionat per conducció temerària i va donar positiu en la prova d'alcohol, encara que la taxa es va situar per sota del mínim.