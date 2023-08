Ceuta: Detingut per fer-se passar per policia per tenir relacions sexuals amb menors i traficar amb drogues

L'arrestat passarà a disposició judicial acusat de delictes contra la llibertat sexual de nens

Actualitzada 24/08/2023 a les 17:30

La Policia Nacional de Ceuta ha detingut un adult acusat de fer-se passar per agent per mantenir relacions sexuals amb menors sabent la seva edat i traficar amb substàncies estupefaents. L'individu, sobre la identitat del qual no s'han facilitat més detalls, passarà a disposició judicial, acusat de la comissió de presumptes delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de nens i contra la salut pública.Segons ha explicat la Prefectura Superior de la Policia Nacional de la ciutat autònoma aquest dimecres, aquest arrest és el cinquè que es produeix en el marc de l'Operació Varsòvia, que funcionaris de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) i de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana van posar en marxa divendres passat.Llavors es va produir la detenció dels quatre primers acusats de mantenir relacions sexuals «en reiterades ocasions» amb diversos menors d'edat en diferents punts «coneixent» que no superaven els 18 anys i oferint-los «diners, roba o regals» a canvi dels seus «favors». Tots els arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs després de ser posats a la disposició de l'autoritat judicial, que ha ordenat mesures d'allunyament respecte dels denunciants.