Aquests són els deu aliments que creies que eren saludables i en realitat no ho són tant

Molts productes es venen com molt sans i saludables, però cal parar esment als seus veritables continguts i propietats

A mesura que creix la consciència sobre la importància de la dieta en el nostre benestar al llarg de tota la nostra vida, cada vegada són més les persones que busquen en la mesura del possible adoptar una alimentació saludable. Es tracta d'una cosa positiva, sens dubte; amb tot, els fabricants són conscients d'aquest interès i tracten d'explotar-lo, presentant com altament saludables productes que des del punt de vista nutricional poden ser més complexos.Per exemple, el mitjà Esquire ha recopilat en un article molts d'ells, comptant amb les explicacions d'un grup de nutricionistes sobre els aspectes a tenir en compte en cada cas.Sovint, la granola disponible a les botigues conté grans quantitats de calories, en forma de greix i sucre. Per això, sempre s'aconsella revisar l'etiqueta i triar aquella que trobem més baixa en calories i amb menys quantitats de sucre i greixos afegits.El iogurt és una bona font de calci i productes probiòtics, però hem de buscar sempre els naturals. Els ensucrats i els de sabors, sovint, tenen un altíssim contingut en sucre que perjudica les propietats saludables de l'aliment.Els substituts vegetarians de la carn són sens dubte una gran opció per als qui, per les raons que siguin, decideixen eliminar aquest producte de la seva dieta. No obstant això, no han de portar-nos a error: sovint contenen ingredients com la proteïna de soia processada, l'oli de canola o el colorant de caramel que resulten perjudicials. Per als quals segueixin una dieta basada en plantes, una bona idea és tractar de triar fonts de proteïnes senceres, com els frijoles, les llenties, els ous, els productes lactis o la soia fermentada.La ciència ha demostrat àmpliament que els fruits secs són un aliment increïblement saludable que tots hauríem d'incorporar a la nostra dieta de manera habitual. No obstant això, cal ser cauts amb les mescles prefabricades: és comú que continguin moltes més coses, com a fruits secs, xocolata, aperitius fregits o grans quantitats de greixos afegits.Els aliments fermentats es consideren generalment saludables, però no tots són iguals. Mentre que alguns com el iogurt, els adobats, el kimchi, el chucrut o el quefir es fermenten amb bacteris, la kombucha ho fa amb llevats. Això no és en sí mateix negatiu, però quan es consumeix en excés pot contribuir a desequilibris en la flora intestinal. Com sempre, la moderació és la clau.El suc natural de fruita és saludable i aporta abundants vitamines, però empal·lideix nutricionalment quan es compara amb la peça de fruita sencera: en elaborar-ho, en essència eliminem la fibra saludable de la fruita i obtenim un concentrat amb molt major contingut en sucre. Això no significa que hàgim d'eliminar-ho de la nostra dieta, però convé no emportar-se a engany pensant que equival a una ració de fruita.Ets un amant de la crema de cacauet però cerques reduir el teu consum de calories? No et molestis amb la crema de cacauet baixa en greixos, perquè té gairebé les mateixes que la crema de cacauet normal. De fet, sovint aquest producte conté grans quantitats de sucres afegits que poden resultar molt nocius. La millor opció, en aquest cas, és parar esment a la llista d'ingredients i optar per una que no contingui oli afegit, sucre o greixos transaturadas.Pot ser que tinguin menys calories que les seves contraparts ensucrades, però això no significa que no continguin ingredients poc nutritius. De fet, els substituts del sucre poden causar molèsties gastrointestinals, com a inflor i gasos i, segons algunes recerques recents, afavorir fins i tot l'aparició de patologies com la diabetis tipus 2 (això no significa que les versions ensucrades siguin preferibles: en aquest cas, també contribueixen de manera important a la diabetis).Molts entre els qui abandonen el consum de llet, ja sigui per adoptar una dieta vegana/vegetariana o perquè són intolerants a la lactosa, opten per la llet de civada. Per desgràcia, sovint conté més grassa i sucre que la llet de vaca normal, amb una concentració menor de proteïnes. Una vegada més, el millor sempre és revisar les etiquetes, ja que la composició pot variar entre diferents fabricadores.Existeix un mite bastant estès que diu que els greixos vegetals són més saludables que les animals, però això no és així en tots els casos. En molts casos, aquests greixos d'origen vegetal, com les freqüents en les mantegues vegetals, són saturades, amb el que encara tenen un impacte negatiu sobre el nostre cos.