Així pots evitar no pagar un preu extra per l'equipatge de mà en aerolínies low cost

L'any passat tres tribunals espanyols van condemnar a Ryanair per cobrar diners addicionals per portar equipatge de mà a la cabina

Actualitzada 24/08/2023 a les 18:02

Les aerolínies han incrementat el preu extra per l'equipatge de mà i l'equipatge facturat, la qual cosa pot suposar un increment del preu. Encara que cada aerolínia té les seves pròpies mesures i restriccions de pes per a l'equipatge de mà, des d'AirHelp, l'organització de defensa dels drets dels passatgers aeris, recorda als viatgers que és essencial revisar les normes de cada companyia abans d'iniciar el viatge i evitar així pagaments extres d'última hora.Una vegada a l'avió, l'equipatge també pot ocupar un espai important en els compartiments superiors i sota els seients, la qual cosa dificulta que els passatgers trobin un lloc còmode per a asseure's. Sense esmentar que això podria provocar més retards.L'any passat, tres tribunals espanyols van condemnar a Ryanair per cobrar diners addicionals als passatgers per portar equipatge de mà a la cabina. Els tribunals van considerar aquesta pràctica abusiva i van afirmar que l'equipatge de mà és essencial per als viatgers, i el seu preu hauria d'estar inclòs en la tarifa del bitllet. No obstant això, es permeten càrrecs addicionals per l'equipatge facturat, ja que no es considera indispensable i pot incórrer en despeses addicionals de combustible.Els passatgers solen preocupar-se per si el seu equipatge facturat es perd o es retarda. Això pot ser un gran inconvenient, especialment si l'equipatge conté articles essencials com medicaments o roba. Per a articles essencials i valuosos, AirHelp suggereix sempre portar-los en l'equipatge de mà. En alguns casos, l'equipatge perdut pot no trobar-se mai; per aquesta raó, des de la companyia s'aconsella contractar AirHelp Plus.Els viatgers hauran de reduir la grandària del seu equipatge, etiquetar clarament el seu equipatge, estar preparats per a deixar el seu equipatge a la porta i fer un seguiment d'aquest. Això significa que els passatgers han de seguir les polítiques d'equipatge de l'aerolínia per a evitar qualsevol sorpresa desagradable en abordar.Alguns suggeriments són: