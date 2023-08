Un xoc entre un vaixell cisterna i un petrolier tanca per unes hores el canal de Suez

S'espera reprendre el trànsit en les properes hores

Actualitzada 23/08/2023 a les 16:12

Un «lleuger xoc» entre un vaixell cisterna i un petrolier en el canal de Suez ha causat la suspensió durant diverses hores del trànsit en la important via marítima, que encara no ha recuperat el seu trànsit regular, el qual, segons l'autoritat gestora de la via, «es reprendrà d'aquí a unes hores».L'incident, el setè en el que va d'any, va tenir lloc la passada matinada quan «un lleuger xoc s'ha produït entre el vaixell cisterna de gas liquat BW Lesmes i el petrolier que el seguia Burri», de les illes Caiman, ha confirmat el president de l'Autoritat del Canal de Suez, tinent general Osama Rabie, en un comunicat.Ha explicat que el xoc ha passat «al quilòmetre 144 de la via marítima per la parada sobtada del BW Lesmes a causa d'una fallada tècnica en la direcció i la maquinària, mentre que la intensitat del corrent va empènyer al Burri cap al vaixell parat».Ha apuntat també que diversos remolcadors «van aconseguir fer front a la situació d'emergència» per retirar a les dues embarcacions fora de la via marítima.Rabie ha enviat un missatge tranquil·litzador i ha destacat que «el trànsit regular es reprendrà en unes hores», i que el «lleuger» xoc no ha provocat «danys greus ni incidents de contaminació» al canal, si bé va dir que «la tripulació del petrolier Burri ha informat d'un mal funcionament sobtat en la direcció».«La navegació regular al canal es reprendrà en totes dues direccions d'aquí a unes hores, ja que els vaixells del comboi del nord han de reprendre la seva travessia tan aviat com el petrolier Burri sigui remolcat fora de la via», ha recalcat.El BW Lesmes, amb bandera de Singapur, té 295 metres de llarg, 46 ​​metres d'ample i capacitat de 121.000 tones, mentre que el Burri compta amb uns 250 metres de llarg, 44 d'ample i el seu tonatge és de 67.000 tones, va subratllar la nota.Mitjans progovernamentals han dit aquest matí que «una fallada» que ha originat en la matinada en l'encallament del BW Lesmes a la via marítima, i la cadena estatal Cairo24 ha difòs imatges del «vaixell després de poder reflotar-lo amb èxit», sense donar conèixer detalls.El canal de Suez, important font d'ingressos en divisa per a Egipte, ha estat escenari aquest any de repetits incidents, si bé no tots els successos d'aquestes característiques van arribar a interrompre el trànsit al canal.L'últim greu va tenir lloc la primera setmana d'agost per la col·lisió d'un remolcador i un petrolier que travessava la via marítima, la qual cosa va provocar la suspensió temporal del trànsit al canal.Aquest incident, que va causar la mort d'un tripulant del remolcador, va ser almenys el sisè d'aquest tipus en el que va d'any, i va succeir dos mesos després que el petrolier «Seavigour» paralitzés el trànsit al canal després de sofrir una fallada mecànica pel qual va haver de ser reflotat.L'incident més greu va tenir lloc al març de 2021 quan el portacontenidors «Ever Given» va bloquejar el pas marítim amb els seus 400 metres d'eslora i 18.000 contenidors a bord.Això va provocar un enorme embús per aquesta via per la qual passa entorn del 10% de les mercaderies del món i que reporta a Egipte uns 8.000 milions de dòlars anuals.