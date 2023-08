Tenerife: Detingut l'home que va apedregar i inutilitzar un helicòpter apagafocs mentre recollia aigua

El detingut, de 80 anys i veí del municipi, va aprofitar el moment en el qual l'efectiu agafava aigua en un dipòsit agrícola

Actualitzada 23/08/2023 a les 18:00

La pedrada ho va deixar inoperatiu

Agents de la Guàrdia Civil de Güímar, a Tenerife, han detingut a un home, de 80 anys i veí del municipi, com a presumpte autor d'un delicte en matèria de Navegació Aèria en llençar una pedra contra un helicòpter que lluitava contra el foc de l'illa.La detenció s'ha produït després que l'home llancés una pedra a un helicòpter de la Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife quan es disposava a carregar aigua en un tanc de la seva propietat, dins de les labors d'extinció de l'incendi que segueix actiu a l'illa, segons ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.La pedra va colpejar una aspa del rotor principal de l'aeronau, decidint el pilot per seguretat abandonar les labors d'extinció i dirigir-se a l'Aeroport de Les Marrades (Tenerife Nord) per a la valoració dels danys ocasionats.Abans de la detenció, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ja advertia que un helicòpter de la corporació que treballa contra l'incendi a l'illa havia quedat inoperatiu després de rebre una pedrada quan agafava aigua en un dipòsit agrícola.Rosa Dávila ha atribuït aquesta actuació a les mentides que s'estan difonent i que poden provocar que «algunes persones facin aquest tipus de coses per por de perdre les seves collites», malgrat que es reposarà tot l'aigua que s'hagi recollit per a lluitar contra l'incendi.«És molt important que puguem treballar amb tranquil·litat i sense més risc del que ja tenen els mitjans en la seva labor», ha demanat Dávila, per a advertir que l'única font oficial d'informació «és aquesta», en al·lusió a les instal·lacions del Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat 112 des d'on es desenvolupen les reunions d'avaluació de l'incendi i les rodes de premsa. La presidenta ha insistit que és molt perillós alarmar perquè «després es produeixen aquest tipus de coses» i ha confirmat que la Guàrdia Civil ja ha actuat en relació amb l'incident patit per l'helicòpter.El conseller de Política Territorial del Govern de Canàries, Manuel Miranda, ha precisat al seu torn que tots els helicòpters porten GPS pel que en tot moment se sap l'aigua i el lloc d'on s'ha captat, per la qual cosa ha tranquil·litzat a tots els propietaris de dipòsits.Aquest incident provocarà que avui treballin en la lluita contra l'incendis dos mitjans aeris menys, doncs al danyat per l'impacte de la pedra en el rotor de cua del Cabildo de Tenerife se suma l'avaria en una peça del sistema hidràulic d'un altre helicòpter del Ministeri de Transició Ecològica, ha precisat la cap de Protecció Civil, Montserrat Román.