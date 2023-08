Sumar cedeix dos diputats a ERC perquè pugui tenir grup propi al Congrés

El termini per a registrar els grups parlamentaris finalitza aquest divendres

Actualitzada 23/08/2023 a les 14:56

Sumar cedirà dos dels seus diputats perquè Esquerra Republicana pugui formar grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. Així ho asseguren fonts de la formació de Yolanda Díaz, que expliquen que «facilitaran la formació de grup a un dels partits que previsiblement serà un dels suports a la investidura i, per tant, al govern de coalició».Amb els resultats obtinguts el 23-J, els republicans, com Junts, no complien els requisits que marca el reglament per a la formació de grup parlamentari. Ara caldrà veure si el PSOE o Sumar també cedeixen escons a la formació de Laura Borràs i Jordi Turull. El termini per a registrar els grups finalitza aquest divendres. El reglament del Congrés dels Diputats estableix tres possibles vies per a tenir grup parlamentari propi: tenir quinze diputats, haver aconseguit el 5% dels vots a tot l'Estat o el 15% dels vots a les circumscripcions on s'ha presentat.