Multen amb 36.000 euros a cinc turistes per fer 'balconing' a Magaluf

Tots cinc han estat expulsats immediatament de l'hotel en el qual s'allotjaven

Actualitzada 23/08/2023 a les 17:10

Cinc turistes estrangers han estat multats en el que va d'estiu amb el pagament de 36.000 euros cadascun per fer 'balconing' en hotels de la zona de Magaluf, en el municipi mallorquí de Calvià. L'Ajuntament de Calvià ha informat aquest dimarts de la interposició d'aquestes denúncies després de la identificació dels seus 5 responsables. Cadascun d'ells ha estat multat amb una sanció de 36.000 euros i l'expulsió immediata de l'hotel en el qual s'allotjaven, en compliment del Decret de Turisme d'Excessos de les Illes Balears.El director general d'Activitats i Comerç de l'Ajuntament de Calvià, Juan Feliu, ha declarat que «aquestes sancions comporten un potent efecte dissuasiu». «El 'balconing' no és tolerable en el nostre municipi, és una pràctica irresponsable que pot causar greus lesions irreversibles i fins i tot la mort», ha subratllat Feliu. Aquest tipus d'accidents és «l'últim» que es desitja per als turistes que venen a Mallorca a gaudir de les seves vacances. «Això no és oci, és una irresponsabilitat molt perillosa i no és la imatge que volem per al nostre municipi», ha insistit.En aquesta línia de tolerància zero amb l'incivisme i els excessos, des de l'Ajuntament s'ha intensificat la labor dels agents de la Policia Local per al control del 'balconing'. L'últim cas ha estat detectat aquest mateix dimarts, a les 6 del matí, quan un turista saltava d'un balcó a un altre. Se li ha aplicat la corresponent sanció i l'expulsió de l'establiment.