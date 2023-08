Diversos aficionats d'un equip de futbol entren un taüt amb un mort en un estadi de Bogotà

El cadàver seria d'un dels líders del grup conegut com «El Monito»

Actualitzada 23/08/2023 a les 19:00

Barra brava del Millonarios, de la tribuna norte, fue sancionada por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia tras intentar ingresar un ataúd en el estadio El Campín.



El cadaver sería uno de los líderes del grupo conocido como alias “El Monito”. #CaliWeb… pic.twitter.com/hMOqY5Xhhx — CaliWeb (@CaliWebCo) August 22, 2023

Part de l'estadi El Campín va romandre buit durant el duel Millonarios-Once Caldas del dilluns després que un grup de seguidors del club de la capital fos sancionat perquè uns aficionats van entrar fa dues setmanes al recinte amb un taüt amb un mort dins.La Comissió Districtual de Seguretat, Comoditat i Convivència en el Futbol de Bogotà va sancionar per una jornada a la barra brava Comandos Azules Distrito Capital (CADC), que va ingressar el fèretre el passat 7 d'agost en el duel entre els Embajadores i el Deportes Tolima.En vídeos publicats a les xarxes socials, que s'han viralitzat aquest dimarts, es veu com una multitud, amb paraigües en mà i samarretes del conjunt bogotà posades, entra a l'estadi carregant el taüt i cantant per a recordar a un membre de la barra brava que va morir uns dies abans.En aquest sentit, els CADC van assenyalar que aquest dilluns no van estar al partit perquè La Norte estava sancionada pels fets ocorreguts el 7 d'agost. «El monito (un dels líders d'aquest grup) es mereixia un comiat en la tribuna que sempre va decorar», va expressar la barra en un missatge publicat a Facebook.El secretari de Govern de Bogotà, José David Riveros, va dir al diari El Tiempo que els aficionats no van aconseguir arribar amb el taüt a la tribuna, però que van intentar fer-lo a la força en fets en els quals un policia va resultar ferit.«Els identificats ja tenen una nota judicial per la denúncia instaurada després de l'agressió contra servidor públic. A més de les sancions imposades per la Comissió, podrien rebre una restricció de 3 a 5 anys per a entrar a l'estadi i una multa que oscil·la entre els 20 i els 100 salaris mínims», va agregar.Per aquesta raó, els membres de la barra van ser sancionats i no podran ingressar amb la samarreta de Millonarios en els pròxims cinc partits, així com hauran de realitzar una «acció reparadora per a la ciutat, l'equip i els assistents a l'estadi».