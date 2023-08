Compra un pis a Madrid i troba una maleta amb més de sis quilos de drogues

Dins de la maleta també hi havia una bàscula de precisió, una navalla, una cartilla bancària, un punyal i una targeta d'equipatge de vol

Actualitzada 23/08/2023 a les 18:50

L'amo d'una casa recentment comprada al districte madrileny de Vicálvaro es va trobar amb unes pertinences inesperades dels anteriors propietaris. A l'interior de l'habitatge va trobar una maleta amb més de sis quilos de metamfetamina cristal·litzada, una substancia estupefaent més coneguda com a cristall.Així ho ha traslladat la Policia Municipal de la capital a través de les seves xarxes socials. El cos policial ha informat posteriorment a través de l'agència Europa Press que el nou inquilí de l'habitatge havia estat amb la seva mare netejant-la durant diversos dies. Durant aquest temps tots dos havien observat la presència d'una maleta metàl·lica a la terrassa de l'antic propietari, un ciutadà d'origen xinès. Pensant que l'anava a reclamar, van decidir deixar-la, encara que finalment al no tenir notícies d'aquest home es van decidir a obrir la maleta, trobant en el seu interior un material molt sospitós.Llavors, cap a les 21.00 hores del passat 16 d'agost, van trucar a la Policia Municipal, que es va personar al domicili, comprovant que dins de la maleta hi havia 39 embolcalls de color negre i preservatius amb una substància rocosa de color blanc i textura cristal·lina en el seu interior. Els agents van comptabilitzar 6,2 quilos d'aquesta substància, pel que sembla cristall, i es van confiscar de la maleta. Dins de la mateixa també hi havia una bàscula de precisió, una navalla, una cartilla bancària, un punyal, una targeta d'equipatge de vol i diversa documentació que ja s'està analitzant per a determinar l'origen de les substàncies estupefaents.En la inspecció ocular, els policies municipals també van trobar una altra maleta oberta en un llit també amb documentació de la mateixa persona i amb uns sobres amb una substància desconeguda. I van trobar en el bany una bossa amb diversos paquets de tabac buides però compactes. Un buidatge de paquets que solen realitzar alguns delinqüents per a camuflar i traslladar en el seu interior petites quantitats de droga.