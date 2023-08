Aquesta és la multa a la qual t'enfrontes si frenes abans d'arribar als nous radars de la DGT

Aquests nous radars detecten el moment en el qual el conductor frena o accelera i registra la velocitat real de circulació

Com funcionen els nous radars?

Quina és la sanció per frenar abans d'un radar?

Sobrepassar els límits establerts és una de les principals causes de la sinistralitat en les carreteres d'Espanya. Cal recordar que anar a una velocitat superior a la màxima de la via empitjora les conseqüències de patir una accident de trànsit, a més que és una situació molt perillosa per a la resta dels usuaris.Amb l'objectiu que els conductors compleixin la normativa, la DGT utilitza diversos instruments per a penalitzar a qui se salti els límits de velocitat. El principal sistema són els radars, que poden ser fixos o mòbils, aquests aparells estan presents en moltes carreteres i mesuren la velocitat dels vehicles que circulen per elles.La ubicació dels radars fixos és pública i accessible per a tothom, mentre que la dels controls mòbils sol conèixer-se gràcies a les comunitats de conductors que van publicant la posició d'aquests cinemòmetres conforme els van trobant o a través dels grups de WhatsApp. Pel que Trànsit tracta d'anar evolucionant en els seus sistemes de detecció d'excessos de velocitat.Aquest context fa que sigui més fàcil córrer en carretera i evitar multes frenant just abans d'arribar a la posició del radar, tornant a recuperar velocitat una vegada passat el punt del control. No obstant això, la DGT disposa d'un mecanisme per a evitar que aquest tipus de tècniques per a quedin impunes.Es denominen així perquè duen a terme una combinació d'un radar fix amb un mòbil. Abans o després de la posició d'un aparell fix es col·loca un mòbil, detectant així quan el conductor frena o accelera i registrant la velocitat real de circulació.A més, posar en pràctica aquesta tècnica d'evasió de radars pot acabar en multa, més enllà de la corresponent per excés de velocitat. Segons el reglament de circulació, fer una frenada brusca de manera injustificada serà considerat una infracció greu i sancionat, per tant, amb 200 euros de multa.