Aquest és el greu perill que suposa menjar carn crua

El seu consum pot comportar riscos importants per a la salut, especialment quan és en cru o sense cuinar de manera apropiada

Diferents bacteris que poden causar malalties

Com minimitzar el risc d'intoxicació

Encara que la carn és un aliment que, pel seu alt contingut en proteïnes, pot resultar saludable i nutritiu (sempre amb la moderació apropiada), el seu consum pot comportar una sèrie de riscos importants per a la salut, especialment quan és en cru o sense cuinar de manera apropiada.I és que la carn de mamífers i ocells, com apunten els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) són molt susceptibles de contenir una sèrie de microbis patògens que poden provocar greus intoxicacions en els éssers humans.Específicament, les carns de mamífer sovint contenen bacteris com les dels gèneres Salmonel·la o Yersínia o l'ubiqua (encara que no per això menys perillosa) Escherichia coli. Per part seva, la carn crua dels ocells com el pollastre o el gall dindi poden albergar microbis com a Salmonel·la, Campylobacter i Clostridium perfringens.Totes aquestes espècies bacterianes poden provocar intoxicacions de gravetat variable, amb complicacions que van des de símptomes gastrointestinals com a diarrea o vòmits i febre elevada a problemes potencialment letals com el xoc sèptic.Cal assenyalar que aquells aliments carnis que es comercialitzen per al seu consum en cru, com el carpaccio o les carns curades, en principi compleixen amb els controls de seguretat pertinents i han estat tractades per mètodes com a congelació o curat de manera que siguin segures per al seu ús d'aquesta manera. En aquests casos, simplement haurien de prendre precaucions addicionals persones amb determinats perfils de risc, com aquelles que estiguin embarassades.Per a evitar aquest tipus de riscos, la millor mesura és cuinar la carn a una temperatura adequada durant un temps determinat. Per exemple, les carns vermelles haurien de cuinar-se fins que aconsegueixin entre 145 i 165 graus durant almenys tres minuts. Les carns d'ocell, pel seu costat, haurien d'aconseguir una temperatura interna mínima de 165 graus durant un temps similar.Altres precaucions recomanades són l'ús d'utensilis de cuina diferents per a les carns i per als ingredients que no anem a cuinar; rentar amb sabó els utensilis de cuina; evitar l'ús d'eines de fusta a favor de les de materials no porosos com el plàstic o el metall; o refrigerar les carns que no ens anem a menjar en les dues hores després d'haver-les cuinat.