Una picor a les mans porta a una dona de Califòrnia a guanyar 917.425 euros en la loteria

L'afortunada va pensar que el seu malestar a la pell era un senyal de bona sort

Actualitzada 22/08/2023 a les 18:48

No hi ha una regla matemàtica per a guanyar en un joc d'atzar com la loteria. És per això que moltes persones proven sort guiant-se pels seus números favorits o, com en el cas d'Elena Peñaloza, per un pressentiment. Encara que, més que un pressentiment, la qual cosa aquesta ciutadana de West Covina (Los Ángeles) va sentir abans de guanyar un milió de dòlars -917.425 euros-, en la Loteria de Califòrnia, va ser directament una picor a les seves mans.I és que, pel que sembla, abans que el bitllet dels Scratchers caigués a les seves mans, Elena portava una setmana patint els efectes d'aquesta irritació en la seva pell. No obstant això, lluny de veure-ho com un senyal per a acudir al dermatòleg, aquesta supersticiosa dona ho va interpretar com el seu dia de sort per a obtenir diners.D'acord amb la Loteria de Califòrnia, Elena va comprar tan sols un bitllet Diamond 8's Scratchers en una botiga 7-Elevin de West Covina. Un bitllet que, després de gratar 16 de les seves 20 caselles, li permetria embutxacar-se un milió de dòlars, la qual cosa suposa el major premi del sorteig.Malgrat la intuïció inicial, al principi ni Elena ni Ariana, la seva filla, podien assumir la seva immensa sort, arribant, fins i tot, a creure que es tractava d'alguna mena de broma. No va ser fins que, l'endemà, van tornar a la botiga en la qual van comprar el bitllet, quan van confirmar la seva nova realitat. «Vam caminar de tornada a casa i pensem: 'Oh Déu meu!», expressava Ariana a la Loteria de Califòrnia.En aquesta mateixa entrevista, la filla d'Elena va assegurar que la seva mare estava convençuda que «va ser el destí». «Coneixes aquesta superstició en la qual quan et piquen les mans, significa que obtindràs diners? Ella portava una setmana amb picors», explicava a aquesta empresa de loteria.Es tractaria, segons la pròpia Ariana, sentir la picor en el palmell de la mà dreta significa, sobre la base de l'Astrologia Vèdica, «un presagi afortunat i pròsper». Així doncs, ja fos un impuls financer, una nova oportunitat laboral o, com en el seu cas, un premi de loteria, Elena estava destinada a obtenir «una mica de diners imprevistos».«La meva mare vol comprar-se una casa», revelava Ariana. Així i tot, reconeix, que la seva mare se sent «feliç» que, part dels ingressos del seu bitllet vagin a servir per a recaptar fons per a les escoles públiques de Califòrnia. «Definitivament va venir als Estats Units per l'oportunitat dels seus fills d'una gran educació», va dir.