Un fàrmac frena l'augment de pes en ratolins alimentats amb 'menjar ràpid'

El medicament podria tenir un impacte significatiu en la lluita contra l'obesitat derivada del 'menjar ràpid' i les dietes riques en sucre

Actualitzada 22/08/2023 a les 16:37

Obesitat: problema que afecta milions de persones

Resultats sorprenents en ratolins

Cautela malgrat els resultats prometedors en ratolins

«Els ratolins alimentats amb una dieta rica en sucre i greixos durant la major part de les seves vides van aconseguir escapar de l'augment de pes i protegir els seus fetges quan van ser tractats amb un nou fàrmac experimental», segons informa en un article ScienceAlert.Així, un equip de científics dirigit pel Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas a Sant Antoni (UT Health Sant Antoni) ha aconseguit desenvolupar un medicament que podria tenir un impacte significatiu en la lluita contra l'obesitat induïda per l'anomenat 'menjar ràpid' o 'fastfood'. Aquest avanç científic es basa en un estudi amb ratolins que van consumir aliments poc saludables, i podria eventualment tenir implicacions importants per als éssers humans que enfronten problemes d'augment de pes.«El fàrmac, conegut pel seu acrònim químic CPACC, actua limitant l'entrada de magnesi als mitocondris, les parts de la cèl·lula encarregades de generar energia i cremar calories», segons ScienceAlert. No significa que aquest medicament provoqui aprimament, sinó que evita que s'engreixi tant en ingerir sucres i greixos. «Posa el fre, simplement desaccelera», explica el biòleg Travis Madaris d'UT Health Sant Antoni, coautor principal de l'article.L'obesitat és un problema global que afecta la salut de milions de persones a tot el món. La dieta rica en greixos i sucres processats és un dels principals contribuents a l'augment de pes no saludable.En l'estudi, els ratolins que es van alimentar amb una dieta alta en greixos i calories buides van experimentar un augment de pes considerable, com era d'esperar. No obstant això, l'equip de recerca va intervenir administrant un medicament dissenyat específicament per a bloquejar unes certes respostes biològiques relacionades amb la pujada de pes.Els resultats van ser sorprenents. Els ratolins que van rebre el medicament juntament amb la seva dieta poc saludable no van experimentar el mateix augment de pes que els ratolins que només van consumir la dieta rica en greixos. Això suggereix que el medicament té el potencial d'interferir amb els mecanismes biològics que normalment condueixen a l'augment de pes en presència d'una dieta poc saludable.Encara que els resultats són prometedors, és important assenyalar que encara queda un llarg camí per recórrer abans que aquest medicament pugui ser considerat per al seu ús en humans. Malgrat els desafiaments que queden per davant, aquest estudi representa un pas significatiu cap a la comprensió de com els mecanismes biològics poden ser manipulats per a abordar l'augment de pes relacionat amb la dieta. Si aquest medicament demostrés ser segur i eficaç en humans, podria oferir una eina valuosa en la lluita contra l'obesitat i les seves conseqüències per a la salut.